В 2019 году в Тульской области приобретут служебное жилье для врачей
Об этом сообщает портал правительства региона
Изменить размер текста:
В правительстве Тульской области проработали вопрос приобретения 10 квартир для предоставления их врачам-специалистам в муниципалитетах с наибольшим дефицитом медицинских кадров.
Так, за счет регионального бюджета будут приобретены две двухкомнатные квартиры с отделкой в Киреевском районе для педиатра и терапевта.
Кроме того, в проекте бюджета на 2019 год предусмотрены 10 млн рублей на приобретение четырех однокомнатных квартир для врачей-педиатров в Туле.
Также будут приобретены две квартиры в Ясногорске, две – в Кимовске, и проведен ремонт служебной квартиры в Веневе за счет внебюджетных источников.