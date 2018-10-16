В 2019 году в Тульской области приобретут служебное жилье для врачей

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-16T11:15:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Тульской области проработали вопрос приобретения 10 квартир для предоставления их врачам-специалистам в муниципалитетах с наибольшим дефицитом медицинских кадров.

Так, за счет регионального бюджета будут приобретены две двухкомнатные квартиры с отделкой в Киреевском районе для педиатра и терапевта.

Кроме того, в проекте бюджета на 2019 год предусмотрены 10 млн рублей на приобретение четырех однокомнатных квартир для врачей-педиатров в Туле.

Также будут приобретены две квартиры в Ясногорске, две – в Кимовске, и проведен ремонт служебной квартиры в Веневе за счет внебюджетных источников.