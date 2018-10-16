Конкурс «Народный участковый – 2018»: в Тульской области завершился региональный этап

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-16T10:29:54+03:00

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Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2018».

На Официальном сайте УМВД жители Тульской области могли выбрать лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного полиции из кандидатов, представлявших все районы региона.

По итогам опроса победу одержал участковый из Богородицкого района Александр Кочетов.

Он обслуживает административный участок на территории муниципального образования «Бегичевское», куда входят поселок Бегичевский, деревни Корсаково, Бегичево, Красницы, Балахна, станция Колодези со всеми расположенными на территории участка предприятиями, организациями, учреждениями, дачными кооперативами и торговыми точками.

Теперь Александр Кочетов будет представлять Тульскую область на заключительном этапе конкурса в соревновании с участковыми из всех субъектов страны.

Финал «Народного участкового – 2018» пройдет в ноябре.