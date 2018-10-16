2018-10-16T14:03:57+03:00
Происшествия

Пропавшего в Алексине 17-летнего подростка нашли мертвым

Следователи проводят проверку
Виктория ЯКУШИНА
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Ранее мы сообщали об исчезновении 17-летнего подростка из города Алексина Тульской области. Парня искали его родители, правоохранители, волонтеры.

Молодой человек пропал в субботу, 13 октября 2018 года. Вместе со своими родителями он находился в СНТ «Агрохимик», откуда ушел и больше не вернулся. Спустя несколько дней поисков мальчика нашли мертвым.

Следователи СУ СКР по Тульской области проводят проверку. Предположительно, смерть молодого человека могла наступить в результате суицида.

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