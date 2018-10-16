Завершилось строительство первой очереди многоэтажки на улице Шухова в Туле

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-16T09:34:16+03:00

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15 октября 2018 года после проведения итоговой проверки было выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации построенного многоэтажкного жилого дома на улице Шухова в Туле (первая очередь).

Данное заключение дает застройщику право обратиться в администрацию города за разрешением на ввод дома в эксплуатацию.

На основании закона о долевом строительстве, передача квартир осуществляется после ввода объекта в эксплуатацию по подписываемому между застройщиком и участником долевого строительства передаточному акту.

Такой документ станет основанием для регистрации права собственности в региональном Управлении Росреестра.

Таким образом, 207 участников долевого строительства получат свои квартиры.