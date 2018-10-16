Тульская область получила Гран-при агропромышленной выставки «Золотая осень»
Тульская область удостоена высшей награды агропромышленной выставки «Золотая осень». А ряд тульских предприятий был отмечен золотыми и бронзовыми медалями за высокие достижения в работе.
Об итогах работы тульской делегации на агрофоруме говорили в ходе еженедельного оперативного совещания в зданиии правительства области.
В рамках выставки подписано пять соглашений о реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на общую сумму 7,75 млрд рублей.
Также заключено соглашение с компанией «Воронежсельмаш» о поставках зерносушильного, зерноочистительного и элеваторного оборудования сельскохозяйственным производителям Тульской области.