Тульская область получила Гран-при агропромышленной выставки «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-16T09:09:20+03:00

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Тульская область удостоена высшей награды агропромышленной выставки «Золотая осень». А ряд тульских предприятий был отмечен золотыми и бронзовыми медалями за высокие достижения в работе.

Об итогах работы тульской делегации на агрофоруме говорили в ходе еженедельного оперативного совещания в зданиии правительства области.

В рамках выставки подписано пять соглашений о реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на общую сумму 7,75 млрд рублей.

Также заключено соглашение с компанией «Воронежсельмаш» о поставках зерносушильного, зерноочистительного и элеваторного оборудования сельскохозяйственным производителям Тульской области.