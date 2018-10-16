В Тульской области сарай сгорел дотла

СЕГОДНЯ 08:39 2018-10-16T08:39:30+03:00

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить

Изменить размер текста: A A

15 октября в Новомосковске на ул. Бережного загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:33.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 10 минут.

В результате происшествия сарай выгорел полностью. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.