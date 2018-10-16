В Тульской области восемь пожарных тушили горящую квартиру

СЕГОДНЯ 08:24 2018-10-16T08:26:49+03:00

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15 октября в поселке Ломинцевский Щекинского района загорелась квартира. Сообщение о пожаре на ул. Шахтерской поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:00.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии в 20:01, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 20:04. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия выгорела комната, сгорела мебель, по всей площади закоптились стены и потолок. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек и три единицы техники.