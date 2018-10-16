В Тульской области восемь пожарных тушили горящую квартиру
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
15 октября в поселке Ломинцевский Щекинского района загорелась квартира. Сообщение о пожаре на ул. Шахтерской поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:00.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии в 20:01, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 20:04. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.
В результате происшествия выгорела комната, сгорела мебель, по всей площади закоптились стены и потолок. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек и три единицы техники.