На дороге в Тульской области сгорела фура

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-16T08:13:12+03:00

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16 октября на 15 км дороги "Ивановка-Грибоедово" Куркинского района загорелся "МАЗ-54329-020". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:20.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 16 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.

В результате происшествия прицеп выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.