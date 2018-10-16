На дороге в Тульской области сгорела фура
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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16 октября на 15 км дороги "Ивановка-Грибоедово" Куркинского района загорелся "МАЗ-54329-020". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:20.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 16 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.
В результате происшествия прицеп выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.