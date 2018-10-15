2018-10-15T17:18:03+03:00
Общество

Тульский ТЦ «Сарафан» закрывают по решению суда

Анна ЖУКОВА
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15 октября в 16.30 судебные приставы прибыли в ТЦ «Сарафан», расположенный на ул. Путейской, д.5, для исполнения решения суда. Торговый центр будет закрыт в связи с нарушениями пожарной безопасности.

Ранее, 28 марта, прокуратура Привокзального района совместно с ГУ МЧС провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.

По результатам проверки приняты меры прокурорского реагирования. Руководство ТЦ привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200000 руб. Также руководство торгового комплекса обязали устранить выявленные нарушения, которые устранены не были.

В связи с этим прокурор района обратился в Привокзальный районный суд с исковым заявлением о запрете деятельности ТЦ «Сарафан».

15 октября исковое заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено.

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