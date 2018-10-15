Глобальное исследование «Сила рук»: мытье рук может сделать людей счастливее и повысить их желание общаться

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-15T16:56:13+03:00

Согласно исследованию «Сила рук», проведенному компанией Essity2, соблюдая гигиену рук, вы не только поможете себе и другим сохранить здоровье. Вы сделаете счастливее своих близких и повысите удовлетворенность коллег работой

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Всем известно, что мытье рук — одно из самых эффективных средств борьбы с распространением инфекций и спасение для миллионов людей по всему миру. Новое глобальное исследование «Сила рук», проведенное компанией Essity (производителем продуктов торговой марки Tork и других известных брендов – Zewa, Libero, Libresse, TENA), показывает, что эта мера также положительно влияет на эмоции и поведение окружающих людей.

Прикосновение чистыми руками может повысить комфорт людей во время взаимодействия

Людям приятнее прикасаться к другим, если они знают о том, что все тщательно моют руки. Почти 50 % респондентов утверждают, что они охотнее пожимают руку другому человеку, если знают, что тот тщательно моет руки. Приблизительно 3 респондента из 10 считают, что надлежащая гигиена рук снижает дискомфорт при контакте с незнакомыми людьми. Один респондент из пяти с большим желанием обнимает других людей и предлагает помощь.

Чистые руки могут способствовать счастью и удовлетворенности жизнью других людей

Уверенность в том, что другие люди тщательно моют руки, благотворно влияет на внутреннее состояние 8 респондентов из 10. По данным исследования, 4 респондента из 10 испытывают больше комфорта в целом, у трех усиливается удовлетворенность жизнью, а один из пяти чувствует себя счастливее.

Чистые руки способствуют развитию бизнеса

Четыре сотрудника из 10 хотели бы, чтобы гигиена рук имела больший приоритет на работе. Если бы все коллеги тщательно мыли руки, 3 респондента из 10 получали бы больше удовлетворения от работы, а более четырех из 10 чувствовали бы себя комфортнее в офисе. Кроме того, соблюдение гигиены рук может повысить продажи и даже лояльность клиентов: увидев, что персонал ресторана тщательно моет руки, почти половина всех респондентов захочет посетить заведение снова.

«Наши чистые руки могут улучшить благополучие близких и оказать сильное влияние на окружающих людей. Это то, чему мы все должны уделять внимание, не только сегодня, во Всемирный день чистых рук, но и каждый день», — говорит Максим Барков, коммерческий директор Essity Professional Hygiene.

Для кого вы моете руки?

Подавляющее большинство опрошенных — 8 из 10 — сговорят, что моют руки, чтобы защитить себя, и только 1 респондент из 10 моет руки, чтобы защитить других.

Однако распространение информации о мытье рук как об акте альтруизма может стать мощным стимулом, мотивирующим людей серьезнее относиться к этому вопросу. Действительно, каждый четвертый респондент заявил, что будет чаще мыть руки, если будет знать о позитивном влиянии этой практики на других людей.

«Для кого вы моете руки? Для себя, своей семьи или кого-то еще? Если каждый из нас будет помнить о том, что его чистые руки приносят пользу окружающим, вместе мы сможем способствовать всеобщему соблюдению гигиены рук», — говорит Максим Барков, коммерческий директор Essity Professional Hygiene.

Женщины моют руки на 30 % чаще мужчин

Сегодня далеко не все моют руки так часто, как следовало бы. В целом 3 респондента из 10 забывают сделать это перед едой, более 2 из 10 — перед приготовлением пищи, а более 1 из 10 — даже после посещения туалета.3 В этом вопросе мужчины во всем мире существенно отстают от женщин, моющих руки на 30 % чаще сильной половины.4

«Мытье рук с мылом в течение 20–30 секунд в критически важных для здоровья ситуациях, определенных Центром по контролю и профилактике заболеваний, как и высушивание рук бумажными полотенцами, является ключом к поддержанию надлежащей гигиены рук. Это простое действие имеет далеко идущие последствия», — говорит Максим Барков, коммерческий директор Essity Professional Hygiene.

Компания Essity с гордостью стала спонсором Всемирного дня чистых рук в 2018 году. Такое мероприятие повсеместной популяризации здорового образа жизни и мытья рук с мылом было предложено Глобальным партнерством по мытью рук5.

«Большинство людей знают о том, что мыть руки с мылом полезно для здоровья, но влияние этого ритуала выходит далеко за пределы вопросов здравоохранения. Всемирный день чистых рук — это возможность убедиться, что в важных ситуациях каждый из нас моет руки с мылом и призывает других людей делать то же самое», — говорит Кэролайн Мур, директор секретариата Глобального партнерства по мытью рук.