Пожарные более получаса тушили горящее строение в деревне Белевского района

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-15T16:39:27+03:00

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15 октября 2018 года в 06:35 в службу спасения сообщили о возгорании кирпичного строения, расположенного по адресу: Тульская область, Белевский район, д. Новые Дольцы.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-45, по одному расчету ПЧ-104 и добровольная пожарная команда "Алтухово".

Пламя удалось погасить за 33 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорело помещение, обгорела стена строения.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.