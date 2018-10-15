Пожарные более получаса тушили горящее строение в деревне Белевского района
Причина пожара в Тульской области выясняется
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15 октября 2018 года в 06:35 в службу спасения сообщили о возгорании кирпичного строения, расположенного по адресу: Тульская область, Белевский район, д. Новые Дольцы.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-45, по одному расчету ПЧ-104 и добровольная пожарная команда "Алтухово".
Пламя удалось погасить за 33 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия выгорело помещение, обгорела стена строения.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.