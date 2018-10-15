2018-10-15T16:21:02+03:00
Происшествия

Пропавшего в Алексине подростка разыскивают полицейские и волонтеры

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13 октября 2018 года 17-летний Александр Дмитриевич Корнеев парень вместе своими родителями находился в СНТ Агрохимик Алексинского района Тульской области. Там они занимались хозяйством, а также планировали отмечать день рождения Александра.

Спустя некоторое время родители парня увидели, что он ушел с садового участка в сторону города Алексин. До вечера молодой человек так и не вернулся на дачу. Домой он также не пришел.

В настоящее время местонахождение Корнеева Александра не установлено.

Розыском пропавшего занимаются сотрудники полиции. Также к розыскным мероприятиям привлекли участников поисковой организации «Лиза Алерт».

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает СУ СКР по Тульской области.

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