Пропавшего в Алексине подростка разыскивают полицейские и волонтеры
13 октября 2018 года 17-летний Александр Дмитриевич Корнеев парень вместе своими родителями находился в СНТ Агрохимик Алексинского района Тульской области. Там они занимались хозяйством, а также планировали отмечать день рождения Александра.
Спустя некоторое время родители парня увидели, что он ушел с садового участка в сторону города Алексин. До вечера молодой человек так и не вернулся на дачу. Домой он также не пришел.
В настоящее время местонахождение Корнеева Александра не установлено.
Розыском пропавшего занимаются сотрудники полиции. Также к розыскным мероприятиям привлекли участников поисковой организации «Лиза Алерт».
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает СУ СКР по Тульской области.