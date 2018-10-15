2018-10-15T15:46:58+03:00
Происшествия

В Велигоже полицейские нашли килограмм наркотиков в лесу

В полиции возбуждено уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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Дачники одного из СНТ в Велегоже Заокского района Тульской области обратились в полицию и сообщили, что неизвестные регулярно делают «закладки» наркотиков в расположенном поблизости лесу.

Полицейские УКОН УМВД России по Тульской области обследовали лесной массив вместе со служебной собакой.

- В результате был обнаружен схрон, содержащий около 1 кг различных наркотических средств, - соощили в УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

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