В Велигоже полицейские нашли килограмм наркотиков в лесу
В полиции возбуждено уголовное дело
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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Дачники одного из СНТ в Велегоже Заокского района Тульской области обратились в полицию и сообщили, что неизвестные регулярно делают «закладки» наркотиков в расположенном поблизости лесу.
Полицейские УКОН УМВД России по Тульской области обследовали лесной массив вместе со служебной собакой.
- В результате был обнаружен схрон, содержащий около 1 кг различных наркотических средств, - соощили в УМВД России по Тульской области.
В полиции возбуждено уголовное дело.
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области