В Туле составят рейтинг УК по итогам пуска тепла

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-15T14:09:00+03:00

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На сегодняшний день в Туле от 179 котельных (100%) тепло поступает на следующие объекты: 110 школ (100%), 158 детских садов (100%), 36 объектов здравоохранения (100%), 3056 МКД (100%).

С 6 октября управляющие компании совместно с теплоснабжающими организациями приступили к регулировке систем центрального отопления в многоквартирных домах и социально значимых объектах. Все мероприятия по регулировке должны быть проведены в десятидневный срок до сегодняшнего дня включительно.

С 24 сентября работают телефоны «горячих линий» администрации города Тулы, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций по вопросам начала и прохождения отопительного сезона. Номера телефонов размещены на сайте администрации города Тулы в разделе «Городское хозяйство» и на сайте Тульской городской Думы.

За период с 1 по 14 октября на телефоны «горячих линий» поступило 6654 обращения.

-В целях обеспечения плавного и безаварийного вхождения в отопительный сезон процесс подключения потребителей к централизованным системам теплоснабжения происходит постепенно. Сегодня завершается регулировка систем центрального отопления в многоквартирных домах и социально значимых объектах. Каждое обращение, поступившее на «горячие линии», отрабатывается сотрудниками администрации города Тулы совместно с управляющими компаниями и теплоснабжающими организациями. Администрацией города Тулы будет проведен анализ работы УК в период пуска отопления и регулировки систем центрального отопления многоквартирных домов. На основании данного анализа будет составлен рейтинг управляющих компаний и сделаны соответствующие выводы, - прокомментировал Глава города Тулы Юрий Цкипури.