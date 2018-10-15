Тульская область продолжает тесное сотрудничество с АСИ
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Тульская область продолжает тесное сотрудничество с Агентством стратегических инициатив. 13 октября в Москве состоялось совещание по вопросам реализации ключевых проектов.
Участники совещания обсудили основные стадии реализации проектов в сферах малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций, подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности, дополнительного образования детей, социальной поддержки пожилых людей и инвалидов.
Были определены новые направления взаимодействия Тульской области с АСИ, представители которого презентовали новые проекты.