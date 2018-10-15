2018-10-15T12:58:07+03:00
Общество

В Туле разыскивается виновник ДТП, в котором пострадали двое детей

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В воскресенье, 14 октября, в 18-50 в Туле на 1-ом проезде Металлургов произошло ДТП. Один из учатников столкновения скрылся. Виновник авария въехал в автомобиль «Лада Калина», под управлением женщины 1980 года рождения.

В результате ДТП в городскую больницу с различными травмами были отправлены двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Лада» мальчик 2015 года рождения и девочка 2011 года рождения. В момент ДТП дети находились в специальных детских удерживающих устройствах.

После оказанной медицинской помощи несовершеннолетние пассажиры были отпущены домой. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области проводятся розыскные мероприятия по установлению скрывшегося участника ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24