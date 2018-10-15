В Туле разыскивается виновник ДТП, в котором пострадали двое детей
В воскресенье, 14 октября, в 18-50 в Туле на 1-ом проезде Металлургов произошло ДТП. Один из учатников столкновения скрылся. Виновник авария въехал в автомобиль «Лада Калина», под управлением женщины 1980 года рождения.
В результате ДТП в городскую больницу с различными травмами были отправлены двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Лада» мальчик 2015 года рождения и девочка 2011 года рождения. В момент ДТП дети находились в специальных детских удерживающих устройствах.
После оказанной медицинской помощи несовершеннолетние пассажиры были отпущены домой. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области проводятся розыскные мероприятия по установлению скрывшегося участника ДТП.