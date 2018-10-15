В Туле разыскивается виновник ДТП, в котором пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-15T12:58:07+03:00

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В воскресенье, 14 октября, в 18-50 в Туле на 1-ом проезде Металлургов произошло ДТП. Один из учатников столкновения скрылся. Виновник авария въехал в автомобиль «Лада Калина», под управлением женщины 1980 года рождения.

В результате ДТП в городскую больницу с различными травмами были отправлены двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Лада» мальчик 2015 года рождения и девочка 2011 года рождения. В момент ДТП дети находились в специальных детских удерживающих устройствах.

После оказанной медицинской помощи несовершеннолетние пассажиры были отпущены домой. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области проводятся розыскные мероприятия по установлению скрывшегося участника ДТП.