В Туле в массовом ДТП пострадал 7-летний ребенок

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-15T12:39:01+03:00

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В воскресенье, 14 октября, в 15-00 на 29-м километре автодороги Южный подъезд к Туле произошло ДТП. 34-летний водитель «БМВ 525», двигаясь по орловскому шоссе, совершил выезд на сторону дороги предназначенную для встречного движения.

Произошло столкновение с 6 автомобилями: «Шевроле Каптива» под управлением молодого человека 1991 года рождения, «Шевроле Лачетти» под управлением мужчины 1979 года рождения, «Рено Сандеро» под управлением мужчины 1979 года рождения, «Рено Логан» под управлением мужчины 1982 года рождения, «Киа Рио» под управлением мужчины 1982 года рождения, «Тойота Королла» под управлением молодого человека 1998 года рождения.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Киа», мальчик 2011 года рождения, который в момент происшествия находился в специальном детском удерживающем устройстве. После оказанной медицинской помощи несовершеннолетний пассажир отпущен домой.