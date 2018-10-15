В Узловском районе в ДТП серьезно пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-15T12:32:16+03:00

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В субботу, 13 октября, в 20-30 на 2-м километре автодороги «Узловая-Богородицк» в Узловском районе Тульской области произошло ДТП по вине водителя «Тойота Лэнд Крузер Прадо». По предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0.704 мкг/л), совершил наезд на стоящее транспортное средство, автомобиль «ЗАЗ Шанс», под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля «ЗАЗ» и двое его пассажиров – женщина 1964 года рождения и несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения. После оказанной медицинской помощи водитель и его пассажир, женщина 1964 года рождения отпущены домой, а ребенок с травмами различно степени тяжести госпитализирован в городскую больницу.