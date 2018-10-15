В ДТП на улице Металлургов в Туле пострадали водитель, женщина и ребенок
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13 октября в 18-00 на улице Металлургов в Туле произошло ДТП. 50-лнтний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси Монтэро», который управлял мужчина 1985 года рождения.
В результате происшествия в городскую больницу обратились водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажиры – женщина 1977 года рождения и несовершеннолетний мальчик 2016 года рождения, который в момент происшествия находился в автомобили без применения специального детского удерживающего устройства на руках у мамы.
После оказанной медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.