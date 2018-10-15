СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-15T12:00:15+03:00

96 из них уже ликвидированы

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В рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» с 2017 года по настоящее время на «Интерактивную карту свалок» поступило 106 обращений по Большой Туле. 96 свалок ликвидировано, на контроле остаются 10.

При этом 6 свалок из 10 ликвидировано на текущей неделе: ул. Седова, 35; ул. Столетова, 15; экотропа в пос. Косая Гора; деревня Раздолки; дорога от СНТ «Нива» на территории «Иншинское»; стадион пос. Менделеевский. С данных свалок общим объемом вывезено 177 кубометров мусора.

На уборку свалок в поселке Барсуки (карьер) и на ул. Железнодорожной (дорога на СНТ «Аленушка») планируется заключение контракта.

Земельные участки, на которых расположены еще две свалки (на территории рядом с железной дорогой «Тула-2», а также в деревне Малахово) имеют собственников, им направлены требования об устранении нарушений.

Работа по ликвидации несанкционированных свалок продолжается.

Специалисты управления благоустройства администрации города Тулы на постоянной основе проводят мониторинг территорий на предмет наличия свалок, при их выявлении проводятся работы по ликвидации. В рамках контракта вывезено 2118,3 кубических метров стихийных свалок.