2018-10-15T11:58:33+03:00
Общество

В Туле продолжаются работы по озеленению

Организованы ландшафтные композиции на проспекте Ленина
Виктория ЯКУШИНА
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В рамках озеленения Тулы за текущую неделю силами МКУ «Сервисный центр г. Тула» высажено 10 000 тюльпанов в сквере им. Льва Толстого,18 500 крокусов на пл. Победы, Казанской набережной, в сквере ти. Гл. Успенского, территории возле памятника Демидову.

Обустроено 879 ландшафтных композиций из барбариса, гортензии, кизильника, спиреи, красного клена.

Также проводились работы по подготовке и укладке рулонного газона на ул. Ствольной.

ООО «Дизайн-Стиль» организованы ландшафтные композиции на проспекте Ленина: высажены спиреи, барбарис, дерен, пузыреплодник, гортензия, хоста, сосна горная, тюльпаны, ива белая общим количеством 1931 штука.

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