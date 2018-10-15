В Тульской области продавец рыбы пойман за попытку дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-15T11:45:00+03:00

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Полицейские отдела МВД России по Новомосковску получили информацию, что в одной из торговых палаток города продают контрафактную рыбу. Товар изъяли и направили его на исследование.

Однако, 35-летний продавец, не желая прекращать торговлю, предложил дать взятку полицейскому подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции - 50 тысяч рублей за возврат изъятой продукции.

Покушение на дачу взятки было зафиксировано в присутствии понятых. Материалы проверки переданы в следственные органы, где возбуждено уголовное дело.

Продавец арестован.