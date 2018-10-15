Евгений АВИЛОВ: Жителям нужно предлагать отказываться от услуг недобросовестных УК

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-15T11:39:35+03:00

Администрацией города Тулы будет проведен анализ работы управляющих компаний в период пуска отопления и регулировки систем центрального отопления МКД

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Сегодня, 15 октября, на оперативном совещании администрации города Тулы обсудили начало отопительного сезона 2018-2019.

По состоянию на 09:00 15 октября в Большой Туле тепло от 179 котельных (100%) поступает на все объекты: 110 школ, 158 детских садов, 36 объектов здравоохранения, 3056 многоквартирных домов.

Сегодня истекает 10-дневный срок, за который УК совместно с теплоснабжающими организациями должны провести регулировку систем центрального отопления МКД и социально значимых объектов.

С 24 сентября работают телефоны горячих линий администрации города Тулы, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций по вопросам начала и прохождения отопительного сезона. С 1 по 14 октября на горячие линии поступило 6654 обращения. Каждое обращение было отработано сотрудниками администрации города Тулы совместно с управляющими компаниями и теплоснабжающими организациями.

Администрацией города Тулы будет проведен анализ работы управляющих компаний в период пуска отопления и регулировки систем центрального отопления МКД.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов отметил, что на основании данного анализа будет составлен рейтинг управляющих компаний и сделаны соответствующие выводы:

- Каждая ситуация отрабатывается детально. Жителям тех домов, где были вопросы с пуском отопления, где управляющая компания не выполнила своевременно свои обязательства, нужно предлагать отказываться от услуг УК, чтобы в следующем году таких проблем не возникало.

Глава администрации города поручил начальникам главных управлений по территориальным округам начать данную работу.