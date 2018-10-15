В Туле рабочий организации напал на посетителя кафе с кулаками
Полицейские в Туле задержали подозреваемого в грабеже. Жертвой преступления стал посетитель кафе в Центральном округе.
Как выяснилось, поздней ночью с субботы на воскресенье в помещении заведения злоумышленник избил мужчину и забрал у него мобильный телефон. Ущерб составил 50 тысяч рублей.
Правоохранителям удалось установить причастность к грабежу рабочего одной из организаций, расположенной неподалеку от места произошедшего.
51-летний ранее судимый мужчина признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.
В отделе полиции «Центральный» в Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».
В рамках расследования будут установлены все детали и обстоятельства происшествия.