Возле водоема под Тулой нашли скелетированный труп
Назначена судмедэкспертиза
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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения останков частично скелетированного тела человека.
Как выяснилось, труп нашли 13 октября 2018 около 12 часов дня. Оно лежало в 3-х километрах от дома №8 по улице Гагарина поселка Ленинский Тульской области, на берегу водоема.
Назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.