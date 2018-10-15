2018-10-15T10:29:09+03:00
Происшествия

Возле водоема под Тулой нашли скелетированный труп

Назначена судмедэкспертиза
Виктория ЯКУШИНА
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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения останков частично скелетированного тела человека.

Как выяснилось, труп нашли 13 октября 2018 около 12 часов дня. Оно лежало в 3-х километрах от дома №8 по улице Гагарина поселка Ленинский Тульской области, на берегу водоема.

Назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.

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