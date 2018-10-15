За неделю в Туле произошло 205 ДТП

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-15T11:35:36+03:00

Об этом сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков

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В период с 8 по 15 октября 2018 года в единую дежурно-диспетчерскую службу в Туле поступило 6539 сообщений от граждан. В городе произошло 23 аварийных отключения по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 205 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 32 человека, один человек погиб.

За минувшую неделю произошло 6 пожаров.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 35 раз. В результате оказана помощь 81 гражданину, спасено 2 человека.