Тулякам не угодишь: горожане жалуются на жару в квартирах

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-15T09:49:02+03:00

Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании в администрации города Тулы

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Напомним, что отопительный сезон 2018-2019 стартовал в оружейной столице 1 октября.

В настоящее время тепло пришло во все многоквартирые дома города Тулы.

Аварийных ситуаций за минувшую неделю не зарегистрировано.

На "горячие линии" поступило более 6000 тысяч звонков. Среди частых обращений - жалобы на жару в квартирах тульских многоэтажек.

Также на совещании отметили, что на этой неделе будет обнародован рейтинг управляющих компаний.