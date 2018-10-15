Тулякам не угодишь: горожане жалуются на жару в квартирах
Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании в администрации города Тулы
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Напомним, что отопительный сезон 2018-2019 стартовал в оружейной столице 1 октября.
В настоящее время тепло пришло во все многоквартирые дома города Тулы.
Аварийных ситуаций за минувшую неделю не зарегистрировано.
На "горячие линии" поступило более 6000 тысяч звонков. Среди частых обращений - жалобы на жару в квартирах тульских многоэтажек.
Также на совещании отметили, что на этой неделе будет обнародован рейтинг управляющих компаний.