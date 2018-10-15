2018-10-15T09:49:02+03:00
Общество

Тулякам не угодишь: горожане жалуются на жару в квартирах

Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании в администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Напомним, что отопительный сезон 2018-2019 стартовал в оружейной столице 1 октября.

В настоящее время тепло пришло во все многоквартирые дома города Тулы.

Аварийных ситуаций за минувшую неделю не зарегистрировано.

На "горячие линии" поступило более 6000 тысяч звонков. Среди частых обращений - жалобы на жару в квартирах тульских многоэтажек.

Также на совещании отметили, что на этой неделе будет обнародован рейтинг управляющих компаний.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24