Руководитель управления следкома по Тульской области проведет личный прием граждан в Новомосковске

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-15T09:29:55+03:00

Изменить размер текста: A A

18 октября 2018 года руководитель СУ СК РФ по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Юрьевич Стариков проведет прием граждан в следственном отделе по г. Новомосковск.

Прием граждан будет осуществляться с 11 до 13 часов в здании следственного отдела, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д. 27/21.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам 8(4872)304-906, 8(4872)304-943 (аппарат следственного управления), 8(487-62)6-26-57, 8(487-62)6-21-71 (следственный отдел).

Следственное управление принимает заявителей по обращениям, заявлениям, жалобам, касающимся предварительного следствия по уголовным делам и материалам проверок, которые находятся в производстве следователей управления; по жалобам на действия сотрудников аппарата следственного управления и территориальных следственных отделов; по сообщениям о совершенных или готовящихся преступлениях, а также по иным вопросам, касающимся деятельности следственного управления.