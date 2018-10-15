Где 15 октября в Туле не будет воды

СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-15T09:27:10+03:00

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15 октября 2018 года, с 10:00 и до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Щегловская засека д.д. 14, 24, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 30, 32, 16, 18, 36, 38, 40, 42, 44, 9, 11, 30а,

- ул. Новомедвенский проезд, д. 6.

Данная мера введена в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Новомедвенский проезд д. 6.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.