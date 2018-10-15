2018-10-15T08:11:51+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Ак. Павлова пожар в жилом доме тушили более 20 пожарных

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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15 октября в Туле на ул. Ак. Павлова загорелся дом. Сообщение пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:20.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Кирпичная пристройка выгорела внутри по всей площади, частично обгорела обрешетка кровли, прогорели потолочные перекрытия. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 21 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

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