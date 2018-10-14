В центре Тулы упавший мотоциклист помял три машины
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Как стало известно, вечером 14 октября на ул. Советской, напротив дома №60, водитель мотоцикла «Yamaha R6» устроил массовое ДТП. «Под раздачу попали» три автомобиля: Audi, «Лада» и маршрутка 12/15.
По словам очевидцев, байкер упал, в результате чего мотоцикл понесло по инерции вперед, «цепляя» стоящие на светофоре автомобили.
По предварительным данным, мотоциклист был госпитализирован с различными травмами.
Подробности аварии уточняются.
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