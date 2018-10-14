Пьяный житель Богородицка зарезал собственного сына

СЕГОДНЯ 21:53 2018-10-14T21:53:38+03:00

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В прокуратуре Богородицка возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве собственного сына.

В ходе следствия установлено, что 26 августа текущего года мужчина вместе со своим сыном выпивал на кухне. Вскоре между ними произошел конфликт. Пьяный отец схватил нож и 4 раза ударил сына в грудь. От полученных травм молодой человек скончался.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.