2018-10-14T17:33:17+03:00
Общество

7 машин столкнулись на мосту через р. Воронку в Туле

Анна ЖУКОВА
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Как сообщают очевидцы, вечером 14 октября на мосту через реку Воронку произошло жуткое массовое ДТП. Предположительно, водитель «BMW» неудачно пошел на обгон и «собрал» еще 6 машин: Chevrolet Captiva, Chevrolet Lacetti, Renault Sandero, Renault Logan, Toyota Corolla и Kia Rio.

Основной удар пришелся на «Шевроле Каптива» - у автомобиля оторвало переднее колесо. «БМВ» также лишился колеса – оно отлетело в лоб «Рено Сандеро».

По словам очевидцев, все участники аварии живы. На место ДТП приехали машины скорой помощи и реанимации. Двум пострадавшим понадобилась медпомощь.

Подробности происшествия уточняются.

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