Пропавшего в Тульской области 8-летнего мальчика нашли спящим в сарае

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-14T16:59:11+03:00

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В полицию обратился отец ребенка. Мужчина рассказал, что его 8-летний сын пошел на рыбалку, но с наступлением темноты не вернулся домой. Родители попытались самостоятельно разыскать сына, однако все их попытки были тщетны.

На поиски мальчика незамедлительно был направлен весь личный состав отдела полиции «Чернский». Полицейские отрабатывали различные версии нахождения ребенка: он мог быть как в деревне, так и в лесу. К поискам подключились егеря, волонтеры и местные жители.

Вскоре мальчик был найден спящим в сарае. Угроз его жизни и здоровью нет, никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.