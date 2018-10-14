2018-10-14T10:15:03+03:00
Спорт

Олег Кононов уходит из тульского «Арсенала»?

Анна ЖУКОВА
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В ряде СМИ появились слухи об отставке главного тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова. Однако в пресс-службе клуба эту информацию опровергли.

– Это слухи, а слухи мы не комментируем, – сообщает «Спорт-Эксперсс» со ссылкой на пресс-службу «Арсенала».

Но болельщики полагают, что слухи на пустом месте не рождаются.

Напомним, после 10 туров оружейники занимают 12-ю строчку турнирной таблицы с 10-ю очками в активе.

52-летний Кононов возглавил «Арсенал» в июне перед началом текущего сезона.

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