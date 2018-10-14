Олег Кононов уходит из тульского «Арсенала»?
.
Изменить размер текста:
В ряде СМИ появились слухи об отставке главного тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова. Однако в пресс-службе клуба эту информацию опровергли.
– Это слухи, а слухи мы не комментируем, – сообщает «Спорт-Эксперсс» со ссылкой на пресс-службу «Арсенала».
Но болельщики полагают, что слухи на пустом месте не рождаются.
Напомним, после 10 туров оружейники занимают 12-ю строчку турнирной таблицы с 10-ю очками в активе.
52-летний Кононов возглавил «Арсенал» в июне перед началом текущего сезона.