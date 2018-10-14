Тульская область продолжит сотрудничать с Агентством стратегических инициатив

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-14T10:02:28+03:00

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13 октября в Москве состоялось совещание по вопросам реализации ключевых проектов и инициатив АСИ на территории Тульской области.

В нем приняли участие председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, заместитель губернатора Сергей Егоров, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, а также члены правительства Тульской области.

Участники совещания обсудили основные стадии реализации проектов в сферах малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций, подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности, дополнительного образования детей, социальной поддержки пожилых людей и инвалидов.

Были определены новые направления взаимодействия Тульской области с Агентством стратегических инициатив, представители которого презентовали новые проекты.

Участники совещания договорились о дальнейшем взаимодействии.