Тульская область продолжит сотрудничать с Агентством стратегических инициатив
13 октября в Москве состоялось совещание по вопросам реализации ключевых проектов и инициатив АСИ на территории Тульской области.
В нем приняли участие председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, заместитель губернатора Сергей Егоров, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, а также члены правительства Тульской области.
Участники совещания обсудили основные стадии реализации проектов в сферах малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций, подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности, дополнительного образования детей, социальной поддержки пожилых людей и инвалидов.
Были определены новые направления взаимодействия Тульской области с Агентством стратегических инициатив, представители которого презентовали новые проекты.
Участники совещания договорились о дальнейшем взаимодействии.