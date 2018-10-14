2018-10-14T09:53:23+03:00
Общество

Зал художественной гимнастики в Туле готовится к сдаче

Анна ЖУКОВА
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..Фото: Анна ЖУКОВА
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13 октября работы в зале художественной гимнастики были проинспектированы в рамках выездного совещания заместителем главы администрации города Тулы – начальником управления градостроительства и архитектуры Алексеем Сорокиным и заместителем главы администрации города Тулы – начальником управления по городскому хозяйству Романом Мурзиным.

На новом спортобъекте продолжается укладка гимнастического паркета. Обустраивается пожарный проезд. Идет работа по устранению замечаний, которые были выданы Госстройнадзором. После чего будет продолжена подготовка к сдаче спортивного объекта.

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