Ночью на Хомяковском шоссе в горящей бане пострадал человек
.Фото: Анна ЖУКОВА
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14 октября в 2:16 в СНТ «ТОЗ-6» на Хомяковском шоссе загорелся дачный домик.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. Черз 5 минут возгорание было ликвидировано.
Имеется пострадавший. В результате происшествия баня сгорела и обрушилась.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек. Причина пожара устанавливается.
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