Ночью на Хомяковском шоссе в горящей бане пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-14T09:49:19+03:00

Изменить размер текста: A A

14 октября в 2:16 в СНТ «ТОЗ-6» на Хомяковском шоссе загорелся дачный домик.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. Черз 5 минут возгорание было ликвидировано.

Имеется пострадавший. В результате происшествия баня сгорела и обрушилась.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек. Причина пожара устанавливается.