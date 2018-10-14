2018-10-14T09:49:19+03:00
Общество

Ночью на Хомяковском шоссе в горящей бане пострадал человек

Анна ЖУКОВА
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..Фото: Анна ЖУКОВА
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14 октября в 2:16 в СНТ «ТОЗ-6» на Хомяковском шоссе загорелся дачный домик.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. Черз 5 минут возгорание было ликвидировано.

Имеется пострадавший. В результате происшествия баня сгорела и обрушилась.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек. Причина пожара устанавливается.

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