2018-10-13T15:31:49+03:00
Общество

В Туле рабочий пробил череп, упав со строительных лесов

Анна ЖУКОВА
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Как стало известно, 11 октября со строительных лесов возле дома №86 на ул. Болотова сорвался рабочий. Мужчина упал с трехметровой высоты и ударился головой. Его госпитализировали в ваныкинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Несмотря на все усилия врачей, спасти 30-летнего мужчину не удалось.

По данному факту региональный Следственный комитет организовал доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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