2018-10-13T15:06:43+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил молодежку сборной России с победой над командой Македонии

Анна ЖУКОВА
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12 октября в Туле на стадионе «Арсенал» молодежная сборная России разгромила команду Македонии в матче предварительного турнира чемпионата Европы-2019 для футболистов младше 21 года со счетом 5:1.

Футболистов с победой поздравил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Наша молодежная сборная в игре с Македонией сыграла уверенно и ярко, показала отличный результат. Желаю ребятам как можно дольше сохранять победный настрой!», - сказал Алексей Дюмин.

Сборная России, набрав 19 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы 7. В заключительном туре предварительного турнира российской команде предстоит встретиться со сборной Австрии на ее поле. Матч состоится 16 октября.

Сегодня перед началом матча на стадионе «Арсенал» для всех болельщиков состоялся большой футбольный праздник. Гостей ждали уличный фудкорт, фотозоны, выступления артистов, мастер-классы, насыщенная конкурсная программа.

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