2018-10-13T14:34:15+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима в Тульской области

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Долгосрочные прогнозы не бывают точными. Однако людям все равно хочется знать, какой будет погода в грядущем сезоне.

По словам специалистов московского Гидрометцентра , в настоящее время нет оснований полагать, что предстоящая зима будет холодной. Это значит, что температура не опустится ниже климатической нормы. Суровых морозов, снежных бурь и экстремальных температур не ожидается.

Зима в этом году начинается еще осенью, поэтому первый снег туляки смогут увидеть уже в ноябре. Есть вероятность, что начало декабря горожане встретят с сугробами. Потом ожидается незначительное потепление и дожди, а со второй декады первого зимнего месяца снегопады зачастят.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле рабочий пробил череп, упав со строительных лесов
Алексей Дюмин поздравил молодежку сборной России с победой над командой Македонии
В Заокском районе 8 человек тушили баню
В Веневском районе огонь уничтожил баню
В Туле сгорел дачный домик
Хавбек тульского «Арсенала» Сергей Ткачев поддержал Александра Кокорина
Погода на выходные в Туле: бабье лето задержится
13 октября тульские байкеры торжественно закроют мотосезон
13 и 14 октября на Казанской набережной состоится джазовый концерт
Российская «молодежка» нанесла разгромное поражение сборной Македонии на стадионе в Туле
Евгений Авилов занял первое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО
В Туле состоится конференция "ИТ-стратегия 2019: курс на цифровую экономику и импортозамещение"
Для тульских студентов прошли экскурсии по троллейбусному и трамвайному депо
Начался прием заявок на детский фестиваль "МИНИ МИСС И МИНИ МИСТЕР ТУЛА"
В салонах связи «Ростелекома» туляки теперь могут получить покупки с «Авито»
Обнаружены санитарные нарушения у водоснабжающих организаций в Тульской области
В Туле прошел VII городской фестиваль волонтерских вожатых отрядов «Вожатская флотилия»
Инспектор транснадзора в Туле пойман за взяточничество
Цыган пытался вынести на себе куртку из бутика в Туле
10 юнармейцев из Тулы и Узловой совершат полет в аэродинамической трубе