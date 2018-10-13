Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима в Тульской области

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-13T14:34:15+03:00

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Долгосрочные прогнозы не бывают точными. Однако людям все равно хочется знать, какой будет погода в грядущем сезоне.

По словам специалистов московского Гидрометцентра , в настоящее время нет оснований полагать, что предстоящая зима будет холодной. Это значит, что температура не опустится ниже климатической нормы. Суровых морозов, снежных бурь и экстремальных температур не ожидается.

Зима в этом году начинается еще осенью, поэтому первый снег туляки смогут увидеть уже в ноябре. Есть вероятность, что начало декабря горожане встретят с сугробами. Потом ожидается незначительное потепление и дожди, а со второй декады первого зимнего месяца снегопады зачастят.