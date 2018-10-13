В Заокском районе 8 человек тушили баню
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3 октября в 08:57 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании бани, расположенной в п. Рождествено Заокского района.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты и добровольная пожарная команда «Капитан клуб». Через несколько минут пожар был потушен.
Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела обрешетка кровли, в парной обгорела стена, закоптилась комната.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8.Причина пожара устанавливается.
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