В Заокском районе 8 человек тушили баню

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-13T14:28:00+03:00

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3 октября в 08:57 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании бани, расположенной в п. Рождествено Заокского района.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты и добровольная пожарная команда «Капитан клуб». Через несколько минут пожар был потушен.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела обрешетка кровли, в парной обгорела стена, закоптилась комната.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8.Причина пожара устанавливается.