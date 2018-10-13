В Туле сгорел дачный домик

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-13T10:55:34+03:00

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12 октября в 20:50 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи в СНТ «Изыскатель» г. Тулы.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия в 20:59, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 21:03.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась крыша, дача выгорела внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек. Причина пожара устанавливается.