В Туле сгорел дачный домик
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12 октября в 20:50 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи в СНТ «Изыскатель» г. Тулы.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета.
По прибытии на место происшествия в 20:59, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 21:03.
Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась крыша, дача выгорела внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек. Причина пожара устанавливается.
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