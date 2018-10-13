Хавбек тульского «Арсенала» Сергей Ткачев поддержал Александра Кокорина

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-13T10:50:22+03:00

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Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев поддержал футболиста Александра Кокорина, который по решению суда был заключен под стражу на два месяца.

В своем инстаграме Ткачев написал: «Сань, держись! Все будет хорошо! В скором времени всё встанет на свои места! Терпения тебе и всем твоим родным».

Напомним, 8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.