2018-10-13T10:50:22+03:00
Спорт

Хавбек тульского «Арсенала» Сергей Ткачев поддержал Александра Кокорина

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев поддержал футболиста Александра Кокорина, который по решению суда был заключен под стражу на два месяца.

В своем инстаграме Ткачев написал: «Сань, держись! Все будет хорошо! В скором времени всё встанет на свои места! Терпения тебе и всем твоим родным».

Напомним, 8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле рабочий пробил череп, упав со строительных лесов
Алексей Дюмин поздравил молодежку сборной России с победой над командой Македонии
Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима в Тульской области
В Заокском районе 8 человек тушили баню
В Веневском районе огонь уничтожил баню
В Туле сгорел дачный домик
Погода на выходные в Туле: бабье лето задержится
13 октября тульские байкеры торжественно закроют мотосезон
13 и 14 октября на Казанской набережной состоится джазовый концерт
Российская «молодежка» нанесла разгромное поражение сборной Македонии на стадионе в Туле
Евгений Авилов занял первое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО
В Туле состоится конференция "ИТ-стратегия 2019: курс на цифровую экономику и импортозамещение"
Для тульских студентов прошли экскурсии по троллейбусному и трамвайному депо
Начался прием заявок на детский фестиваль "МИНИ МИСС И МИНИ МИСТЕР ТУЛА"
В салонах связи «Ростелекома» туляки теперь могут получить покупки с «Авито»
Обнаружены санитарные нарушения у водоснабжающих организаций в Тульской области
В Туле прошел VII городской фестиваль волонтерских вожатых отрядов «Вожатская флотилия»
Инспектор транснадзора в Туле пойман за взяточничество
Цыган пытался вынести на себе куртку из бутика в Туле
10 юнармейцев из Тулы и Узловой совершат полет в аэродинамической трубе