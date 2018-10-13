2018-10-13T10:38:58+03:00
Общество

Погода на выходные в Туле: бабье лето задержится

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..Фото: Анна ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Вторая волна бабьего лета будет радовать туляков не только в выходные, но и всю следующую неделю. Ближайшие дни будут больше соответствовать середине апреля или сентября: сухо, солнечно и на несколько градусов теплее климатической нормы.

В субботу, 13 октября, в оружейной столице будет +11…+13°С днем, +5…+7°С ночью. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Давление немного понизится, но все равно обгоняет норму: 756 мм рт. ст.

В воскресенье, 14 октября, повышенный атмосферный фон сохранится, поэтому очередной выходной будет вполне тёплым и комфортным. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков, +11…+13°С, ветер западный, достаточно сильный 7-12 м/с. Ночью облачно, временами дождь, температура опустится до +3…+5°С.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле рабочий пробил череп, упав со строительных лесов
Алексей Дюмин поздравил молодежку сборной России с победой над командой Македонии
Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима в Тульской области
В Заокском районе 8 человек тушили баню
В Веневском районе огонь уничтожил баню
В Туле сгорел дачный домик
Хавбек тульского «Арсенала» Сергей Ткачев поддержал Александра Кокорина
13 октября тульские байкеры торжественно закроют мотосезон
13 и 14 октября на Казанской набережной состоится джазовый концерт
Российская «молодежка» нанесла разгромное поражение сборной Македонии на стадионе в Туле
Евгений Авилов занял первое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО
В Туле состоится конференция "ИТ-стратегия 2019: курс на цифровую экономику и импортозамещение"
Для тульских студентов прошли экскурсии по троллейбусному и трамвайному депо
Начался прием заявок на детский фестиваль "МИНИ МИСС И МИНИ МИСТЕР ТУЛА"
В салонах связи «Ростелекома» туляки теперь могут получить покупки с «Авито»
Обнаружены санитарные нарушения у водоснабжающих организаций в Тульской области
В Туле прошел VII городской фестиваль волонтерских вожатых отрядов «Вожатская флотилия»
Инспектор транснадзора в Туле пойман за взяточничество
Цыган пытался вынести на себе куртку из бутика в Туле
10 юнармейцев из Тулы и Узловой совершат полет в аэродинамической трубе