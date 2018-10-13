Погода на выходные в Туле: бабье лето задержится

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-13T10:38:58+03:00

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Вторая волна бабьего лета будет радовать туляков не только в выходные, но и всю следующую неделю. Ближайшие дни будут больше соответствовать середине апреля или сентября: сухо, солнечно и на несколько градусов теплее климатической нормы.

В субботу, 13 октября, в оружейной столице будет +11…+13°С днем, +5…+7°С ночью. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Давление немного понизится, но все равно обгоняет норму: 756 мм рт. ст.

В воскресенье, 14 октября, повышенный атмосферный фон сохранится, поэтому очередной выходной будет вполне тёплым и комфортным. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков, +11…+13°С, ветер западный, достаточно сильный 7-12 м/с. Ночью облачно, временами дождь, температура опустится до +3…+5°С.