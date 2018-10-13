Российская «молодежка» нанесла разгромное поражение сборной Македонии на стадионе в Туле

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-13T10:23:53+03:00

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Молодежная сборная России разгромила сборную Македонии в матче квалификации чемпионата Европы U-21. Голом отметился и хавбек тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев, который принимал участие в этой встрече. Единственный гол македонцев на счету Марио Крстовски.

Также в стартовом составе российской команды сыграл нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, который на данный момент с семью голами в активе является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

Россия набрала 19 очков и занимает второе место в группе 7. У Македонии четыре очка и пятая позиция. В заключительном туре Россия сыграет с Австрией 16 октября. Австрийцы тоже имеют 19 очков и отстают лишь по дополнительным показателям.

Составы команд:

Россия U21: Максименко, Рассказов, Чернов, Фомин, Лысов, Обляков, Жигулев (Ланин, 86), Коновалов, Ахметов (Зуев, 69), Бакаев, Чалов (Мелкадзе, 80).

Македония U21: Янков, Йованов, Траяновски, Руфати, Маневски (Трайчески, 59), Джорджев, Евтоски, Атанасов (Стойменовски, 46), Здравковски, Митровски (Тотре, 76), Крстовски.