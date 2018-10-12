Евгений Авилов занял первое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-12T17:45:31+03:00

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Лидерами медиарейтинга в сентябре стали Евгений Авилов (Тула), Вадим Кстенин (Воронеж) и Александр Хлиманков (Брянск).

Авилов Евгений Васильевич

Коренной туляк, родился 29 мая 1968 года.

С 1992 года занимает руководящие должности в коммерческих структурах города Тулы.

Имеет три высших образования: в 2001 году окончил Российскую академию предпринимательства в г. Москве по специальности «Менеджмент». В 2009 году с отличием – Орловскую региональную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2014 году окончил ТулГУ, специальность «Юриспруденция».

Избирался депутатом Тульской городской Думы 2, 3 созывов. В Думе 2-го созыва работал на постоянной основе председателем постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности. В Думе 3-го созыва - первый заместитель председателя Думы, затем в связи с изменением структуры - заместитель председателя Думы.

В октябре 2009 г. избран депутатом Тульской областной Думы. Был заместителем председателя Тульской областной Думы. В областной Думе курировал деятельность 3-х комитетов:

- по государственному строительству и местному самоуправлению;

- по бюджету и налогам;

- по экономической политике, вопросам собственности и земельным отношениям.

В марте 2011 года зарегистрирован депутатом Тульской городской Думы 4-го созыва. 10 марта 2011 года избран Главой муниципального образования город Тула, исполняющим полномочия председателя Тульской городской Думы 4-го созыва.С декабря 2012 года по сентябрь 2014 года - глава администрации города Тулы.

С сентября по октябрь 2014 года - первый заместитель главы администрации города Тулы.

С октября 2014 года - глава администрации города Тулы.

Награжден: Почетным знаком администрации Пролетарского района «За заслуги перед районом», Почетной грамотой администрации города Тулы, Почетной грамотой Тульской городской Думы, Почетным знаком «За заслуги перед городом» II и I степени, Почетной грамотой Тульской областной Думы, Почетной грамотой администрации Тульской области, Почетной грамотой губернатора Тульской области (2014 г.), Благодарностью губернатора Тульской области, Орденом «За веру и верность», Почетным знаком «Серебряный знак – Депутат Тульской городской Думы», знаком УВД по Тульской области «За содействие и помощь органам внутренних дел Тульской области», Благодарностью губернатора Тульской области (2011 г.), Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2012 г.), Благодарностью Президента РФ В.В. Путина (2012 г.), Благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко (2014 г.), серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области" (2013 г.), Грамотой к памятной медали "XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи", Медалью Министерства обороны Российской Федерации "За возвращение Крыма".

Победитель российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении - 2012» в номинации «Реализация региональных программ». Абсолютный победитель Российского конкурса "Менеджер года в государственном и муниципальном управлении 2014". В декабре 2014 года включен в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России В.В. Путина.

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Член Президиума Регионального политического совета Тульского Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».