В Туле состоится конференция "ИТ-стратегия 2019: курс на цифровую экономику и импортозамещение"

СЕГОДНЯ 17:24 2018-10-12T17:26:05+03:00

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25 октября в «Октаве» состоится конференция «ИТ-стратегия 2019: курс на цифровую экономику и импортозамещение».

На одной площадке соберутся представители правительства Тульской области, бизнеса и компаний-разработчиков, чтобы обсудить вопросы построения цифровой экономики в России, импортозамещение в сфере ИКТ, а также вопросы информационной безопасности.

Главные темы конференции:

- Государственные меры поддержки развития цифровой экономики и отечественной ИТ-индустрии

- Инициативы российского бизнеса по развитию перспективных направлений и важнейших компонентов отечественной цифровой экономики. Компании-лидеры и их достижения

- Информационная безопасность и импортозамещение в цифровом мире

В рамках конференции планируются доклады, круглые столы с участием министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, министра промышленности и топливно–энергетического комплекса Тульской области, заместителя министра экономического развития Тульской области, ВрИО руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области, управляющего Тульским отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк, операционного директора центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании Ростелеком-Solar, альтернативного оператора мобильной связи Tele2, представителей ведущих оборонно-промышленных предприятий Тулы.

Ведущие ИТ-компании российского рынка: ГК «СофтЭксперт», «Лаборатория Касперского», АО «НПО РусБИТех», фирма 1С, Acronis, Entensys и др. покажут свои инновационные решения в области управления ИТ и поделятся опытом их применения.

Ожидается, что в конференции «ИТ-стратегия 2019: курс на цифровую экономику и импортозамещение» примут участие более 200 представителей ИТ-сферы и экспертов из Москвы, Тулы, Калуги и Новосибирска. Участие в конференции является бесплатным.