Для тульских студентов прошли экскурсии по троллейбусному и трамвайному депо
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В ходе экскурсий по предприятию «Тулгорэлектротранс» учащиеся посетили цеха планового и текущего ремонта подвижного состава, пункт диспетчерского управления, а также вспомогательные участки и цеха транспортного предприятия.
Студенты первого курса кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйства» Тульского государственного университета смогли также познакомиться с работой троллейбусного и трамвайного депо.
По окончании экскурсии студенты университета и сотрудники предприятия обсудили вопросы прохождения практики и последующего трудоустройства.