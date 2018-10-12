2018-10-12T16:51:24+03:00
Общество

Для тульских студентов прошли экскурсии по троллейбусному и трамвайному депо

Виктория ЯКУШИНА
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В ходе экскурсий по предприятию «Тулгорэлектротранс» учащиеся посетили цеха планового и текущего ремонта подвижного состава, пункт диспетчерского управления, а также вспомогательные участки и цеха транспортного предприятия.

Студенты первого курса кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйства» Тульского государственного университета смогли также познакомиться с работой троллейбусного и трамвайного депо.

По окончании экскурсии студенты университета и сотрудники предприятия обсудили вопросы прохождения практики и последующего трудоустройства.

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