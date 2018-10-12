Начался прием заявок на детский фестиваль "МИНИ МИСС И МИНИ МИСТЕР ТУЛА"

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-12T16:39:12+03:00

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Модельное агентство GOLD MODELS начинает прием заявок на участиев VI Ежегодном областном детском фестивале элегантности и таланта "МИНИ МИСС И МИНИ МИСТЕР ТУЛА" - 2018

В фестивале могут участвовать девочки и мальчики от 4 до 16 лет желающих заявить о себе на самых престижных Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах!

Участникам вручаются памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля!

Из года в год победители регионального отборочного тура достойно представляют наш регион в финале Всероссийского фестиваля, привозя в копилку города наивысшие награды и титулы.

Положение, анкета-заявка на сайте агентства goldtula.ru .

Запись и вопросы по тел.: 38-41-33, 8903 840 41 33

На фото победители "Мини Мисс Тула" - 2017 Маргарита Федина и "Мини Мистер Тула" - 2017 Денис Егоров, он же "Мини Мистер России" - 2018